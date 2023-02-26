Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri: "Paralel bir evrenden Pera’nın dedesi..."

Müjgan Ferhan Şensoy kızı Pera ve dedesinin çizilen bu karesini, "Geçtiğimiz yıl bu zamanlardı, güzel komşumuz hayatımda aldığım en anlamlı hediyelerden birini verdi bana. Paralel bir evrenden, ütopik bir olasılığın fotoğrafı. İyi ki doğdun Pera'nın dedesi" notuyla paylaştı.