Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri: "Paralel bir evrenden Pera’nın dedesi..."
Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri ise "Paralel bir evrenden, ütopik bir olasılığın fotoğrafı. İyi ki doğdun Pera'nın dedesi." notuyla paylaştığı o kareyle takipçilerini hüzünlendirdi. Ferhan Şensoy 2021 yılının ağustos ayında hayata veda etmişti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un ölümü sanat camiasını yasa boğmuştu. Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy babası Ferhan Şensoy'u doğum gününde unutmadı. Şensoy kardeşlerin paylaşımına hem anneleri Derya Baykal'dan hem de ünlü isimlerden yorum ve beğeni yağdı.
26.02.2023 12:54 - Son Güncelleme: 26.02.2023 12:54
Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Müjgan Ferhan Şensoy kahretti! Biri 'babası kılıklı oldum' dedi diğeri ise paylaştığı fotoğraf karesiyle yürek sızlattı.
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2021 yılının Ağustos ayında hayatını kaybetti.
Bugün doğum günü olan Ferhan Şensoy'u kızları unutmadı. Peş peşe paylaşımlar yapan Şensoy kardeşler takipçilerini duydulandırdı.