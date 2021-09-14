Feyza Aktan’dan kan donduran iddia: Boğazımdan tutup yere yapıştırdı! Özcan Deniz kendini bakın nasıl savundu
Feyza Aktan'dan kan donduran iddia! Feyza Aktan ile Özcan deniz arasında görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlunun annesi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. "Boğazımdan tutup yere yapıştırdı" diyen Feyza Aktan'ı n iddialarını net bir dille yalanlayan Deniz, "Boşanma davasını ben açtım. Şiddet görmüş bir kadın olarak boşanma davası açmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Özcan Deniz lise mezunu olduğunu ve aylık 20 bin TL aylık geliri olduğunu belirtti.
Savunması sorulan Özcan Deniz, "Şikayetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum. Boşanma sürecince olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Suçlamaları reddediyorum " dedi.
BASIN YASAĞI TALEP ETTİLER
Özcan Deniz'in avukatları, müvekkilinin kamuoyuna mal olduğu gerekçesiyle basın ve yayın yasağı talep etti. Feyza Aktan'ın avukatı da "Müvekkilim ve sanığın ortak küçük çocukları vardır ve kamuoyuna mal olmuş insanlardır. Çocuğun gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, şikayetçi ve sanık hakkında yapılan haberlerin çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için kapalı duruşma ve basın yasağı verilmesini talep ederiz" dedi.
Feyza Aktan da basın ve yayın yasağı istediğini belirtti. Mahkeme, basın yasağı ve kapalı duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar vererek duruşmaya devam etti.
"ŞİDDET GÖREN KADIN BOŞANMA DAVASINI HEMEN AÇAR"
Hakim, Feyza Aktan'ın annesi ve ablasının tanık olarak ifadelerini okuyarak tanıkların Almanya'da tatildeyken Özcan Deniz'in hızlıca eve gelip çocuğu aldığını ve Feyza Aktan'ı karşı çıkınca duvara vurup darp ettiğini söylediklerini belirterek bu iddiaları Deniz'e sordu.