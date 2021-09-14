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Haberler Magazin Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı pozlarla sık sık gündeme gelen ve oğlu Efe Furkan'dan tepki alan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı yeni yaş gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Sosyal medyadan arka arkaya erken doğum günü kutlamalarını paylaşan Songül Karlı'nın yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı.

14.09.2021 17:33 - Son Güncelleme: 14.09.2021 17:58
Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül’ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Frikikler, iç çamaşırsız pozlar derken Songül Karlı bu kez de yeni yaşıyla gündeme geldi.

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Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül’ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

15 Eylül'de dünyaya gelen Songül Karlı'ya sevenlerinden erken doğum günü paylaşımları geldi.

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül’ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Her birini kendi hesabından takipçileri ile paylaşan SWongül karlı'nın yaşını öğrenenler ise büyük şok yaşadı.

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül’ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

İşte Songül Karlı'nın yaşı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül’ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı

Pınar Altuğ - 2 Eylül 1974

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