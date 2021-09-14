Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı
Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı pozlarla sık sık gündeme gelen ve oğlu Efe Furkan'dan tepki alan frikik kraliçesi Songül Karlı'yı yeni yaş gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Sosyal medyadan arka arkaya erken doğum günü kutlamalarını paylaşan Songül Karlı'nın yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı.
14.09.2021 17:33
- Son Güncelleme: 14.09.2021 17:58
Songül Karlı yeni yaş gününde sosyal medyayı salladı! Frikik kraliçesi Songül'ün yaşını öğrenenlerin ağzı açık kaldı. Frikikler, iç çamaşırsız pozlar derken Songül Karlı bu kez de yeni yaşıyla gündeme geldi.