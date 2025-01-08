Ferdi Tayfur 2 Ocak Perşembe akşamı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un kaybıyla sevenleri gözyaşlarına boğulurken, aile üyelerinin alacağı miras ise gündeme oturdu.
BİLİNMEYEN MÜLKELERİ ÇIKTI
80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkullerle tanınan Tayfur'un servetinin 3 milyar lira olduğunu konuşuluyor.
Ancak sanatçının daha bilinmeyen pek çok mülkünün olduğu öğrenildi. Bu mülklerin tamamı ise ailenin miras paylaşımı sırasında ortaya çıkacak. Tayfur'un dev serveti, iddialara göre beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında her bir çocuk yaklaşık 600 milyon TL'lik bir pay alacak.
Sanatçının mirası yalnızca bununla da sınırlı değil. Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı.
ONLARCA ŞARKISI BULUNUYOR
'Bana Sor', 'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Fadime'nin Düğünü' 'Emmioğlu' 'Nisan Yağmuru' 'Çiçekler Açsın' 'Akşam Güneşi' 'Bağbozumu' 'Hatıran Yeter' 'İçim Yanar' 'Geçen Yıl' gibi klasiklere imza atan Ferdi Tayfur'un onlarca şarkısı bulunuyor.
4 YILDA 12 MİLYON TL KAZANÇ
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur'un yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ettiği öğrenildi.
Tüm bunlara ek hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platformlardan da Ferdi Tayfur'un yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu iki gelirin toplamı 35 milyon TL. Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirlerin bu rakamın içinde olmadığı kaydedildi.
Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımının aileyi karıştırıp karıştırmayacağı ise büyük merak konusu.
RÖPORTAJDA SÖYLEDİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Öte yandan efsane sanatçı birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti.
"BELGE MEVCUT DEĞİL"
Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı. Yani Ferdi Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler bunun için varislerine bir bedel ödemek zorunda kalacak.