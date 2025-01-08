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Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Vefatıyla Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL'lik serveti gündeme oturdu. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı konusunu herkes tarafından merak edilirken, ünlü sanatçının her çocuğuna iddialara göre tamı tamına 600 milyon TL düşeceği iddia edildi. Mirasın bir ayağının da telif hakları konusunda yaşanacağı ileri sürüldü. Tayfur'un yakınlarının telif haklarından elde edeceği gelir dudak uçuklatırken, bilinmeyen mülkleri olduğu da öğrenildi. Sanatçının vefat etmeden önce bir programda yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 08:21 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 08:44
Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Ferdi Tayfur 2 Ocak Perşembe akşamı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un kaybıyla sevenleri gözyaşlarına boğulurken, aile üyelerinin alacağı miras ise gündeme oturdu.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

BİLİNMEYEN MÜLKELERİ ÇIKTI

80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkullerle tanınan Tayfur'un servetinin 3 milyar lira olduğunu konuşuluyor.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Ancak sanatçının daha bilinmeyen pek çok mülkünün olduğu öğrenildi. Bu mülklerin tamamı ise ailenin miras paylaşımı sırasında ortaya çıkacak. Tayfur'un dev serveti, iddialara göre beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında her bir çocuk yaklaşık 600 milyon TL'lik bir pay alacak.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Sanatçının mirası yalnızca bununla da sınırlı değil. Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un dev serveti...

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

ONLARCA ŞARKISI BULUNUYOR

'Bana Sor', 'Huzurum Kalmadı', 'Yaktı Beni', 'Ben de Özledim', 'Sabahçı Kahvesi', 'Çeşme', 'Fadime'nin Düğünü' 'Emmioğlu' 'Nisan Yağmuru' 'Çiçekler Açsın' 'Akşam Güneşi' 'Bağbozumu' 'Hatıran Yeter' 'İçim Yanar' 'Geçen Yıl' gibi klasiklere imza atan Ferdi Tayfur'un onlarca şarkısı bulunuyor.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

4 YILDA 12 MİLYON TL KAZANÇ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur'un yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ettiği öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Tüm bunlara ek hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platformlardan da Ferdi Tayfur'un yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu iki gelirin toplamı 35 milyon TL. Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirlerin bu rakamın içinde olmadığı kaydedildi.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımının aileyi karıştırıp karıştırmayacağı ise büyük merak konusu.

Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı

RÖPORTAJDA SÖYLEDİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Öte yandan efsane sanatçı birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti.

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"BELGE MEVCUT DEĞİL"

Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı. Yani Ferdi Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler bunun için varislerine bir bedel ödemek zorunda kalacak.

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