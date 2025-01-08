4 YILDA 12 MİLYON TL KAZANÇ Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur'un yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ettiği öğrenildi.

Tüm bunlara ek hem Türkiye hem de dünya genelinde yer alan birçok dijital platformlardan da Ferdi Tayfur'un yılda 23 milyon TL gibi bir telif hakkı elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Bu iki gelirin toplamı 35 milyon TL. Tayfur'un eserlerinin reklam çalışmalarında kullanılması veya filmlerinden elde ettiği gelirlerin bu rakamın içinde olmadığı kaydedildi.

Aylık 3 milyon lira gibi bir telif gelirinin dağılımının aileyi karıştırıp karıştırmayacağı ise büyük merak konusu.

RÖPORTAJDA SÖYLEDİKLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU Öte yandan efsane sanatçı birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti. Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ferdi Baba'nın en büyük iki özlemi...