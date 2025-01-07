Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kaybetmişti. Usta oyuncu, kızının vefatının ardından bu sefer de 20 yıllık eşinin kaybıyla yıkıldı.
Yeşilçam yıldızının kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de kansere yenik düştü.
RUSYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Tedavi için Rusya'ya giden Anjelika, bale öğretmeniydi. Hayatını kaybeden isim, Rusya'da toprağa verildi.
"BENİ HAYATA TUTUNDURAN EŞİMDİ"
Göğen, eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi.
Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim.