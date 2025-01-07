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Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen'den ac haber geldi. Ünlü oyuncu, evlat acısının ardından eşini de kaybetti. Göğen'in bir süredir kanserle mücadele eden eşi vefat etti. Yeşilçam yıldızının sözleri ise yürek yaktı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 16:35
Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen, 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kaybetmişti. Usta oyuncu, kızının vefatının ardından bu sefer de 20 yıllık eşinin kaybıyla yıkıldı.

Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Yeşilçam yıldızının kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de kansere yenik düştü.

Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

RUSYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavi için Rusya'ya giden Anjelika, bale öğretmeniydi. Hayatını kaybeden isim, Rusya'da toprağa verildi.

Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

"BENİ HAYATA TUTUNDURAN EŞİMDİ"

Göğen, eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi.

Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim.

Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor."