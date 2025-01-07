Coşkun Göğen’in en acı günü! 20 yıllık eşinin vefatıyla yıkıldı! Sözleri yürek yaktı

Yeşilçam 'ın kötü adamı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Coşkun Göğen , 2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen'i kaybetmişti. Usta oyuncu, kızının vefatının ardından bu sefer de 20 yıllık eşinin kaybıyla yıkıldı.

"BENİ HAYATA TUTUNDURAN EŞİMDİ"

Göğen, eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi.