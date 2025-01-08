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Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, manken Simge Esin ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberlerinin ardından beklenen açıklama da geldi. Simge Esin, söz konusu haberler hakkında açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:04
Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Yılmaz, önceki gün ise özel hayatıyla gündeme geldi.

Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz'ın manken Simge Esin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberlerinin ardından beklenen açıklama da geldi. Simge Esin, söz konusu haberler hakkında açıklama yaptı.

Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla konuya açıklık getiren Esin, haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi.

Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Genç kadın, "Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" dedi.

Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

İşte Simge Esin'in o açıklaması...