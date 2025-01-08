Barış Alper Yılmaz ile Simge Esin aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi! Böyle duyurdu

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Yılmaz, önceki gün ise özel hayatıyla gündeme geldi.

Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenen Yılmaz'ın manken Simge Esin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberlerinin ardından beklenen açıklama da geldi. Simge Esin, söz konusu haberler hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla konuya açıklık getiren Esin, haberlerde yer alan kadınının kendisinin olmadığını söyledi.