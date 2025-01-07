Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı'nın duruma tepki gösterdiği ve tartışma yaşadıkları iddia edildi. Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazede tartışan kişinin kendisi olmadığını belirtti. Gözalıcı yaptığı paylaşımda "Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendisini küfürleriyle ele veren kendisidir" dedi.

"KIZIMIN HAKKINI KİMSEYE YERDİRMEM"

Aile arasında yaşanan bu tartışma konunun miras kavgası olduğu iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Necla Nazır'ın aylar önce, Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden kavga ederken, "Niye sesi çıkmıyor?" diyenlere yanıt niteliğinde yayınladığı videoda, "Kızımın hakkını kimseye yedirmem" vurgusu yapması bu iddiaları güçlendirdi. Necla Nazır'ın cenazeden sonra söyledikleri ise şu şekildeydi:

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayılıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler."