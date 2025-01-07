Ferdi Tayfur 2 Ocak Perşembe akşamı 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un kaybıyla sevenleri gözyaşlarına boğulurken, aile üyelerinin tabut başında yaptıkları kavga ise gündeme damga vurdu.
Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı'nın duruma tepki gösterdiği ve tartışma yaşadıkları iddia edildi. Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazede tartışan kişinin kendisi olmadığını belirtti. Gözalıcı yaptığı paylaşımda "Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendisini küfürleriyle ele veren kendisidir" dedi.
"KIZIMIN HAKKINI KİMSEYE YERDİRMEM"
Aile arasında yaşanan bu tartışma konunun miras kavgası olduğu iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Necla Nazır'ın aylar önce, Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden kavga ederken, "Niye sesi çıkmıyor?" diyenlere yanıt niteliğinde yayınladığı videoda, "Kızımın hakkını kimseye yedirmem" vurgusu yapması bu iddiaları güçlendirdi. Necla Nazır'ın cenazeden sonra söyledikleri ise şu şekildeydi:
"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayılıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler."
4 FARKLI BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK
Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. Turanbayburt, babasına böbreğini bağışladı. Ferdi Tayfur, tek resmi eşi Zeliha Turanbayburt'tan Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, 2010'da Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur ise, 1988'de dünyaya geldi. Sanatçının bir diğer oğlu Ferdi Taha, Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009'da dünyaya geldi.
MİRASTAN MEN EDECEKTİ
Usta sanatçı kızının ticari amaçlı olarak 'Tayfur' soyadını kullanmaması için dava açtığı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç ise ünlü sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı. Tamgüç şöyle konuştu:
"Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. 'Hastalığım geçsin, sonra yapalım' demişti. Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Tuğçe Hanım'ın kendisine attığı mesajlar var 'Ne kadar iğrenç bir babasın' gibi laflar ettiği. Bana yollamıştı Ferdi Abi. 'Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler' demişti. Tuğçe Hanım 'Bizi hastaneye kabul etmediler' diyor ama külliyen yalan. Daha önce de babasının 50 milyon liralık dava açtığını iddia etmişti. Böyle bir dava açmadık. Ferdi Abi'yi milyonların gözü önünde küçük düşürdü. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım."
86 EVİ VAR
34 film çeken ve bütün kasetleri neredeyse yok satan, konserdeki izleyici sayıları ile hâlâ konuşulan Ferdi Tayfur'un ciddi bir serveti olduğu öğrenildi. İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.
AİLESİ ARASINDA PAY EDİLECEK
Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapan Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.
CENNETE BENZETİYORDU
Tayfur'un Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandığı bilinmekte.
SON GÜNLERİNİ ORADA GEÇİRMİŞTİ
Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılana kadar, Marmaris Adaköy'de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçirmişti.
Tayfur'un burada zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.
HER ÇOCUĞA 600 MİLYON LİRA
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Bugün Tayfur'un sahip olduğu bu yarımada için bölgedeki emlakçıların, "En az 12 milyon dolar eder" dediği öğrenildi. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL. İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış.Bu hesaba göre her çocuğun bu servetten 600 milyon lira pay alacağı tahmin ediliyor.
Ferdi Tayfur, daha önce katıldığı bir programda Necla Nazır ile nikah masasına oturamama nedenini "Özür diliyorum, başaramadım. Evli olduğum kadını İstanbul'a getirip boşanmayı kendime yediremedim. Bu konularda pısırık bir adamım." diyerek açıklamıştı.
Ferdi Tayfur'un bu hayatta en sevdiği şeylerden birsinin de köpeği Banjo olduğu öğrenildi. Bonjo'nun akıbetinin ne olacağı da belirsizliğini koruyor.