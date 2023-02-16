Fenomen Taha Duymaz'a ne oldu, öldü mü hayatta mı? Akılalmaz prim teorisi! Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya o iddialarla 2'ye bölündü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilimizi birden sarstı. Depremde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medytada iddialar olayı çok başka boyuta taşıdı. Kimi kullanıcılar, Taha'nın ölümünün ailesi tarafından saklandığını iddia ederken, kimileri ise fenomenin hayatta olduğu ancak saklandığı söylentilerini yaydı. Bu gelişmelerin ardından Taha'nın ablası Semiha Duymaz kişisel hesabundan söylentilere yanıt verdi. Peki, Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz'a ne oldu, öldü mü hayatta mı? İşte detaylar...