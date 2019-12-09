Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!
Fahriye Evcen'i yıkan haber! Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı yeniden nüksetti. Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise eşi Fahriye Evcen'i sakinleştirmeye çalıştı.
09.12.2019 12:02
- Son Güncelleme: 09.12.2019 12:18
Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan güzel oyuncuyu, eşi Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı. Evcen, babasının sağlığıyla yeniden yakından ilgilenmeye başladı. Ramazan Evcen, İstabul'da özel bir hastanede tedavi görüyor. İşte Fahriye Evcen'in babası...
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