GaleriMagazin

Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Fahriye Evcen'i yıkan haber! Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı yeniden nüksetti. Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise eşi Fahriye Evcen'i sakinleştirmeye çalıştı.

09.12.2019 12:02 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:18
Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Fahriye Evcen, babası Ramazan Evcen'den gelen haberle yıkıldı. Fahriye Evcen'in geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan babası Ramazan Evcen'in hastalığı yeniden nüksetti.

Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!

Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan güzel oyuncuyu, eşi Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı. Evcen, babasının sağlığıyla yeniden yakından ilgilenmeye başladı. Ramazan Evcen, İstabul'da özel bir hastanede tedavi görüyor. İşte Fahriye Evcen'in babası...

Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!
Fahriye Evcen gözyaşları boğuldu, Burak Özçivit sakinleştirmeye çalıştı! Fahriye Evcen'i yıkan haber!

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı... Küçük İbo kimdir, kaç yaşında?
Küçük İbo'nun son haline bakın! İbrahim Tatlıses'in tahtına adaydı... Küçük İbo kimdir, kaç yaşında?