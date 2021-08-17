Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor at üstünde pozlar verdi herkes onu konuştu! İşte Alp Arslan dizisinin Akça Hatun'u...
Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda boy gösterecek olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, aksiyon derslerine başladı. Bodrum'daki tatilini sonlandıran güzel oyuncunun at üzerinde ve kılıç eğitimi alırken görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ay sonunda da sete çıkacak olan Alp Arslan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Alp Arslan dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen'den çok konuşulan fotoğraflar...
17.08.2021 17:12
- Son Güncelleme: 17.08.2021 18:11
Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor! Aksiyon dersleri alan Evcen, at üstünde pozlar verdi herkes onu konuştu! İşte Alp Arslan dizisinin Akça Hatun'u...
Başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oynayacağı "Alp Arslan" dizisi için geri sayım başladı.
M. Çağatay Tosun'un yöneteceği dizinin yakında teaser çekimi yapılacak. Ay sonunda da sete çıkacak olan ekipte Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor.