Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Sahil Camisi'nde Özer için düzenlenen cenaze törenine, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda hayranı katıldı.