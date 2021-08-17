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Haberler Magazin Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 49 yaşında müziyen Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçı için memleketi Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Bazı vatandaşların tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması tepkilere neden oldu.

17.08.2021 16:42 - Son Güncelleme: 17.08.2021 17:22
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken anlar yaşandı.

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Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer (49), memleketi Rize'deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Özer, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesi, sevenleri ve hemşehrilerini üzen Özer'in cenazesi, memleketi Rize'ye getirildi.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Sahil Camisi'nde Özer için düzenlenen cenaze törenine, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda hayranı katıldı.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü

Cenazede taziyeleri kabul eden İbrahim Özer'in kız kardeşi Nuray Özer, tabutun başında, "Kardeşim, sen Rize'ye böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü. Duaların ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Özer'in cenazesi, toprağa verileceği İkizdere ilçesi Cimil köyüne uğurlandı.

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