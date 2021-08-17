Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken görüntü
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 49 yaşında müziyen Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçı için memleketi Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Bazı vatandaşların tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması tepkilere neden oldu.
17.08.2021 16:42
- Son Güncelleme: 17.08.2021 17:22
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı! 49 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli şarkıcının cenaze töreninde tepki çeken anlar yaşandı.
'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer (49), memleketi Rize'deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı.