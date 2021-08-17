Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan poz verdi herkes ’kim der 63 yaşında’ dedi! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

"KYLIE JENNER HALT ETMİŞ"

Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçilerinden "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" , "Kim der 63 yaşında" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorum geldi.