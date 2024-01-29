Ev lüks ama bir eksikle! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in taharet musluğu krizi "Londra'daki Türkler Bergüzar Korel'i konuşuyor"

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Geçen günlerde yeni evine taşınan Korel'den dikkat çeken paylaşımlar gelmiş, evini karış karış paylaşmıştı. Çift Londra'dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti yerleşmesine ama tuvalet konusunda problem yaşamalarıyla da gündem olmaktan kurtulamadılar.