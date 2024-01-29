SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ev lüks ama bir eksikle! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in taharet musluğu krizi "Londra'daki Türkler Bergüzar Korel'i konuşuyor"

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Geçen günlerde yeni evine taşınan Korel'den dikkat çeken paylaşımlar gelmiş, evini karış karış paylaşmıştı. Çift Londra'dan yeni aldıkları dubleks evlerine yerleşti yerleşmesine ama tuvalet konusunda problem yaşamalarıyla da gündem olmaktan kurtulamadılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 11:25 Güncelleme 29 Ocak 2024, 11:25
Ev lüks ama bir eksikle! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in taharet musluğu krizi Londra’daki Türkler Bergüzar Korel’i konuşuyor 1

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı.

Ev lüks ama bir eksikle! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in taharet musluğu krizi Londra’daki Türkler Bergüzar Korel’i konuşuyor 2

İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu.

Ev lüks ama bir eksikle! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in taharet musluğu krizi Londra’daki Türkler Bergüzar Korel’i konuşuyor 3

Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çifte dair Müge Dağıstanlı flaş bir iddiada bulundu.

SON DAKİKA