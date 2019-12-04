Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından tüm dünyayı güldürecek film: Aman Reis Duymasın!

GURBETÇİLERE MÜJDE!

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın', 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık'ta da Bakü'ye giderek gala turnesi yapacak.