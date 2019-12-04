Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından tüm dünyayı güldürecek film: Aman Reis Duymasın!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından bol kahkahalı film: Aman Reis Duymasın! Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın', 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık'ta da Bakü'ye giderek gala turnesi yapacak. Avrupa'nın birçok şehrinde vizona girecek olan 'Aman Reis Duymasın' filmini yalnız bırakmayan binlerce gurbetçimiz ise satışı başlayan biletlere gösterdiği ilgi yüzünden ek salonlar açılmasına neden oldu. Ön satışta patlama yaşayan film, aralık ayında Türkiye'nin dışında Avrupa ve Asya'yı da güldürecek. Bilet satışları devam eden film, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Azerbaycan'da vizyona girecek. Ağır abiler ve racon kesen hanımlar Aman Reis Duymasın'da bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Peki merakla beklenen Aman Reis Duymasın'ın konusu nedir? İşte detaylar...
04.12.2019 13:22
- Son Güncelleme: 04.12.2019 13:38
GURBETÇİLERE MÜJDE!
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filmi, tüm Türkiye'yi güldürmek için gün sayıyor. 11 Aralık'ta Türkiye de yapılacak galanın ardından vizyona girecek olan 'Aman Reis Duymasın', 12 Aralık Berlin, 13 Aralık Rotterdam, 26 Aralık'ta da Bakü'ye giderek gala turnesi yapacak.
'Aman Reis Duymasın' filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
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