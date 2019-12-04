Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisinin güzel oyuncusu ile birlikteymiş. İşte öğrenince şaşıracağınız birliktelik... Kısa sürede kadınların en çok beğendiği isimlerden biri haline gelen Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi merak edilirken ortaya eski sevgilisi çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile Demir'inin eski aşklarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı.

04.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





