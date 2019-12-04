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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisinin güzel oyuncusu ile birlikteymiş. İşte öğrenince şaşıracağınız birliktelik... Kısa sürede kadınların en çok beğendiği isimlerden biri haline gelen Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisi merak edilirken ortaya eski sevgilisi çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile Demir'inin eski aşklarını öğrenince çok şaşıracaksınız. Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı.

04.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:04
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine aşık olan Yılmaz'ın çektiği acı izleyiciyi derinden üzmeye devam ediyor. Hal böyle olunca izleyici Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisini merak etmeye başladı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisindeki güzel oyuncu ile birlikteymiş. İşte Uğur Güneş'in öğrenince şok olacağınız eski sevgilisi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

UĞUR GÜNEŞ-SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bir dönem Selen Seyven ile birlikteydi. Selen Seyven şu sıralar Avlu dizisinde rol alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

İZDİVAÇ PROGRAMINDAN SEVGİLİ

Uğur Güneş'in bir diğer sevgilisi ise bir izdivaç programına katılan Cansu Gündüz idi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisinde..

MURAT ÜNALMIŞ-BİRCE AKALAY

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