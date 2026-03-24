SERSERİ AŞIKLAR'DAN UZAK ŞEHİR'E: CEREN MORAY'IN OYNADIĞI DİZİLER
Ceren Moray, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat vererek Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu. İşte Moray'ın ekran yolculuğu:
2003: Serseri Aşıklar
2004: Dayı (Simge)
2005: Nefes Nefese (Ezgi)
2007-2008: Doktorlar (Senem)
2007-2011: Kavak Yelleri (Su)
2012: İşler Güçler (Zehra Cengiz)
2014-2017: O Hayat Benim (Efsun Demirci)
2018-2019: Avlu (Azra Kaya)
2020: Öğretmen (Zeynep)
2021: Yalancılar ve Mumları (Elif Usman)
2023-2024: Kirli Sepeti (Hayriye Şişman)
2026-: Uzak Şehir (Meryem)