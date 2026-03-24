Uzak Şehir’in Meryem’i geçen yıl sessiz sedasız gelin oldu! Ceren Moray’ın eşi ünlü DJ çıktı!

Uzak Şehir'in kadrosuna Meryem karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Ceren Moray, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Dizideki performansıyla adından söz ettiren Moray'ın, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız evlendiği ve eşinin magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Barselona'daki bir gece kulübünde başlayan ilk evliliğinden, Diyarbakır'da doğup İstanbul'da memur bir ailenin kızı olarak büyümesine kadar; Ceren Moray'ın hayat hikayesi haberimizde!

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Memur bir aileden gelen Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve hayatının büyük bölümünü bu metropolde geçirdi.

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Moray, sanata olan tutkusunu akademik başarıyla taçlandırdı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim alan ünlü oyuncu, üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı ve 2009 yılında mezun oldu.

HAYATININ KIRILMA NOKTASI: BABASININ KALP KRİZİ VE İLK DİZİ TEKLİFİ

Moray'ın hayatındaki en radikal değişiklikler, yüksek lisans yaptığı dönemde babasının geçirdiği kalp kriziyle başladı. Ailevi sorunlarla boğuştuğu bu zorlu süreçte, Moray'a dizi için teklif geldi.

Bu teklifi değerlendiren ünlü oyuncu, ilk televizyon deneyimini 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı ve bu adımla birlikte oyunculuk kariyerine başlamış oldu.

SERSERİ AŞIKLAR'DAN UZAK ŞEHİR'E: CEREN MORAY'IN OYNADIĞI DİZİLER

Ceren Moray, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat vererek Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu. İşte Moray'ın ekran yolculuğu:

2003: Serseri Aşıklar

2004: Dayı (Simge)

2005: Nefes Nefese (Ezgi)

2007-2008: Doktorlar (Senem)

2007-2011: Kavak Yelleri (Su)

2012: İşler Güçler (Zehra Cengiz)

2014-2017: O Hayat Benim (Efsun Demirci)

2018-2019: Avlu (Azra Kaya)

2020: Öğretmen (Zeynep)

2021: Yalancılar ve Mumları (Elif Usman)

2023-2024: Kirli Sepeti (Hayriye Şişman)

2026-: Uzak Şehir (Meryem)

BARSELONA'DA BAŞLAYAN MASAL: FRANSIZ SEVGİLİ NİCO İLE TANIŞMA HİKAYESİ

Ceren Moray, özel hayatıyla da magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile dünyaevine giren Moray, eski eşiyle tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:

"Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı, kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım. Babasının hastalığından söz ederken yanlış anlayıp, kahkaha attım. O günden bugüne geldik"

Bu rüya gibi başlayan evlilik, 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandıkları haberiyle son buldu.

YENİDEN GELİN OLDU!

Moray'ın, Barselona'daki ayrılığının ardından yıllar sonra aşkı yeniden bulduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, 2025 yılında ünlü DJ Doğu Orcan ile evlendi. Magazin dünyasında infial yaratan bu evlilik, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen küçük ve sessiz sedasız bir törenle gerçekleşti. Meryem'in dizideki hikayesi devam ederken, Ceren Moray'ın gerçek hayattaki mutlu evliliği hayranlarını sevindirdi.

DJ DOĞU ORCAN KİMDİR?

Ceren Moray'ın kalbini çalan Doğu Orcan, müzik dünyasının mutfağından gelen bir "müzik emekçisi" olarak tanınıyor. Yaklaşık 15 yıldır DJ'lik ve prodüksiyon dünyasında yer alan sanatçı, kariyerini özellikle elektronik müzik üzerine inşa etti. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki gece kulüplerinde ve festivallerde sahne alarak adını duyuran Orcan; dijital altyapıların ve ritmik elektronik vurguların ön planda olduğu setleriyle tanınıyor. Sahnede izleyicisiyle kurduğu yüksek enerjili etkileşimle dikkat çekiyor.

MERAK EDİLENLER

Ceren Moray kaç yaşında, nereli?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 Diyarbakır doğumludur ve 40 yaşındadır. Memur bir aileden gelen Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır.

Ceren Moray evli mi, eşi kim?

Evet, Ceren Moray evlidir. 2025 yılında ünlü DJ Doğu Orcan ile sessiz sedasız evlenmiştir.

Ceren Moray'ın eski eşi kimdir?

Ceren Moray'ın eski eşi Fransız Nico Brun'dur. 2017 yılında evlenen çift, 2022 yılında boşanmıştır.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)