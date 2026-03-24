BARSELONA'DA BAŞLAYAN MASAL: FRANSIZ SEVGİLİ NİCO İLE TANIŞMA HİKAYESİ

Ceren Moray, özel hayatıyla da magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile dünyaevine giren Moray, eski eşiyle tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı:

"Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı, kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım. Babasının hastalığından söz ederken yanlış anlayıp, kahkaha attım. O günden bugüne geldik"

Bu rüya gibi başlayan evlilik, 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandıkları haberiyle son buldu.