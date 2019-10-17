Efsane doğuyor! Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi.
17.10.2019 09:15
- Son Güncelleme: 23.10.2019 17:56
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Milyonları ekran başına toplaması beklenen ve Diriliş Ertuğrul'un izinden gidecek Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
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