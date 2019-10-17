Efsane doğuyor! Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi.

17.10.2019 09:15 - Son Güncelleme: 23.10.2019 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





