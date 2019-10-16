Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu
ATV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dizide Osman Gazi ve çevresinde gelişen olaylarla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezon için merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi için nefesler tutuldu. Milyonları ekran başına toplaması beklenen ve Diriliş Ertuğrul'un izinden gidecek Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? Diziden yayınlanan ilk fragmanın ardından dizi severler sabırsızlıkla beklemeye başladı. Fragmanı şimdiden izlenme rekorları kıran dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Özçivit tarihte Osman Gazi karakterine hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? İşte detaylar…