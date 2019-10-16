Efsane doğuyor! Kuruluş (Diriliş) Osman bu akşam var mı? ATV’de Kuruluş Osman fragmanı oyuncu kadrosu

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekrana geleceği oldukça merak ediliyor. Başrolde Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat vereceği "Dirlliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yayınlanan ilk fragmanıyla sosyal medyayı sallayan dizide Osman Gazi rolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'i izleyeceğiz. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak dizide Osman Gazi ve çevresinde gelişen olaylarla birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık edeceğiz. Peki, Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı?

16.10.2019 12:20 - Son Güncelleme: 16.10.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





