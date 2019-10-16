Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları
Fenerbahçeli çalıştırıcı Volkan Demirel, Türkiye - Fransa maçı sırasında Nişantaşı sokaklarında eşi Zeynep Demirel ile görüntülendi. Tüm Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği saatlerde dışarıda görüntülenen Volkan Demirel, "Milli maçı takip etmiyor mu?" sorusunun muhatabı oldu. 37 yaşındaki Volkan Demirel, yeni aracı Aston Martin ile dikkat çekti. Aston Martin otomobiliyle görüntülenen Demirel çiftinin, James Bond filmlerini aratmayan aracı ilgi odağı oldu. İşte Volkan Demirel ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...
Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.
Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı.