Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

Fenerbahçeli çalıştırıcı Volkan Demirel, Türkiye - Fransa maçı sırasında Nişantaşı sokaklarında eşi Zeynep Demirel ile görüntülendi. Tüm Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği saatlerde dışarıda görüntülenen Volkan Demirel, "Milli maçı takip etmiyor mu?" sorusunun muhatabı oldu. 37 yaşındaki Volkan Demirel, yeni aracı Aston Martin ile dikkat çekti. Aston Martin otomobiliyle görüntülenen Demirel çiftinin, James Bond filmlerini aratmayan aracı ilgi odağı oldu. İşte Volkan Demirel ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

16.10.2019 14:12 - Son Güncelleme: 16.10.2019 14:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





