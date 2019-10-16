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Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

Fenerbahçeli çalıştırıcı Volkan Demirel, Türkiye - Fransa maçı sırasında Nişantaşı sokaklarında eşi Zeynep Demirel ile görüntülendi. Tüm Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği saatlerde dışarıda görüntülenen Volkan Demirel, "Milli maçı takip etmiyor mu?" sorusunun muhatabı oldu. 37 yaşındaki Volkan Demirel, yeni aracı Aston Martin ile dikkat çekti. Aston Martin otomobiliyle görüntülenen Demirel çiftinin, James Bond filmlerini aratmayan aracı ilgi odağı oldu. İşte Volkan Demirel ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

16.10.2019 14:12 - Son Güncelleme: 16.10.2019 14:12
Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

Volkan Demiel eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı sokaklarında boy gösterdi. Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in yeni aracı dikkat çekti. James Bond filmlerini aratmayan 37 yaşındaki Volkan Demirel, Aston Martin'isiyle çok konuşuldu. İşte ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

BENSU SORAL

Bensu Soral'a 1 yıl için 3 milyonluk hediye geldi. Hakan Baş ile evliliğinde 1. yılı geride bırakan 28 yaşındaki Bensu Soral, eşi Hakan Baş'tan aldığı hediye ile çok konuşuldu.

Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.

Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı.

Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

CAN BONOMO

Volkan Demirel yeni aracı Aston Martin ile James Bond'a benzetildi! İşte ünlülerin pahalı oyuncakları

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan yeni oyuncağı ile gündemde.

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