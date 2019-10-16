GaleriMagazin

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşine bakın...

Bir döneme Hayat Devam Ediyor dizisi ile damgasını vuran Meltem Miraloğlu daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Dizileriyle bir dönem ekranlarda olan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Meltem Miraloğlu, yıllar sonra yeniden gündemde. ABD'de kendisini önce evlatlık alan 80 yaşındaki Patrick isimli adamla evlenen Meltem Miraloğlu, eşinin kendisini Hollywood yıldızı yapacağını söylemişti. Eşiyle gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu şimdi de kardeşi ile gündemde. Kardeşi, Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin iyi olmadığını belirtmişti. İşte başta Meltem Miraloğlu olmak üzere, ünlü isimlerin kardeşleri ve akrabaları.

16.10.2019 12:38 - Son Güncelleme: 16.10.2019 13:45
Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşini bulun...

Hayat Devam Ediyor dizisiyle bir dönem çok konuşulan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşini bulun...

Kardeşi Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin kötü olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Meltem Miraloğlu'nun kardeşi merak edilir olmuştu. İşte başta Meltem Miraloğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşini bulun...

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşini bulun...

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşini bulun...

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin işten çıkardığı koruma, ablasının başına bela oldu! Eşinden şok tehdit
Hadise'nin işten çıkardığı koruma, ablasının başına bela oldu! Eşinden şok tehdit