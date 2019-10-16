Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi ile olay yaratmıştı! Siz onun bir de kardeşine bakın...

Bir döneme Hayat Devam Ediyor dizisi ile damgasını vuran Meltem Miraloğlu daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Dizileriyle bir dönem ekranlarda olan 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti. Meltem Miraloğlu, yıllar sonra yeniden gündemde. ABD'de kendisini önce evlatlık alan 80 yaşındaki Patrick isimli adamla evlenen Meltem Miraloğlu, eşinin kendisini Hollywood yıldızı yapacağını söylemişti. Eşiyle gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu şimdi de kardeşi ile gündemde. Kardeşi, Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin iyi olmadığını belirtmişti. İşte başta Meltem Miraloğlu olmak üzere, ünlü isimlerin kardeşleri ve akrabaları.

16.10.2019 12:38 - Son Güncelleme: 16.10.2019 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





