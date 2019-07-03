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EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. EDHO'nun 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan gençlik fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktar Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

03.07.2019 05:16 - Son Güncelleme: 03.07.2019 22:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

EDHO'nun 'Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın ortaya çıkan gençlik fotoğrafını gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktar Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

Oktay Kaynarca

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktar Kaynarca'nın yılları içindeki değişimi şaşırttı!

Oktay Kaynarca

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