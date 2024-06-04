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Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı

Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan 4 anlaşmayla Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:34 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:34
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı

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Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı.

BOTAŞ ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında doğal gaz tedarik ve takasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova, 2024 yılı sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğal gaz teslimi ve takasına ilişkin 4 anlaşma imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."

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