Azerbaycan ile Türkiye arasındaki doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."