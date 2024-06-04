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İstanbul'da NARKOÇELİK-20 operasyonu! Güney Amerika'dan kokain sevkiyatı engellendi: 373 kg ele geçirildi 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında, 373 kg kokain ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:30 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:36
İstanbul’da NARKOÇELİK-20 operasyonu! Güney Amerika’dan kokain sevkiyatı engellendi: 373 kg ele geçirildi 9 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-20" operasyonlarında, 373 kg kokain ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da NARKOÇELİK-20 operasyonu!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güney Amerika'dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-20" operasyonlarında;
3️⃣7️⃣3️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗️

Operasyonlarda 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️

❌Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa'da "NARKOÇELİK-20" operasyonları düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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