İstanbul’da NARKOÇELİK-20 operasyonu! Güney Amerika’dan kokain sevkiyatı engellendi: 373 kg ele geçirildi 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güney Amerika'dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-20" operasyonlarında, 373 kg kokain ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Güney Amerika'dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-20" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2024
3️⃣7️⃣3️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/GmFJegJSLW
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güney Amerika'dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-20" operasyonlarında;
3️⃣7️⃣3️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️
❌Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ülkemize gönderilen uyuşturucu maddelerin Bursa'nın Gemlik limanındaki konteyner içerisinde gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul ve Bursa'da "NARKOÇELİK-20" operasyonları düzenlendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷
#TürkiyeninHuzuru🇹🇷