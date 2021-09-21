Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Canlı yayında her şeyi ifşa etti
Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Canlı yayında her şeyi bir bir anlattı. Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia hakkında gerçekler gün yüzüne çıktı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçen haziran ayında Bodrum'da nikâh masasına oturmuştu. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri ile gündeme gelen Ece Erken katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı.
Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Ece Erken canlı yayında ilişkisine dair yaşanan sorunu ifşa etti.
Haziran 2021'de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.
Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Ece Erken'in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt vermişti.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış, Instagram profilindeki soyadı bölümüne de 'Mahmutyazıcıoğlu' eklemişti. Böylece "her şey yolunda" mesajı vermişti.