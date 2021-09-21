Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! Yasak aşkla başlayan evlilik bitiyor mu? Canlı yayında her şeyi ifşa etti

Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.