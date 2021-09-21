Harika Avcı son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Bıçak altına yatan Harika'nın eski halinden eser yok
Harika Avcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü! Yıllar sonra ortaya çıkan sanatçıyı görenler tanıyamadı. 80'li yıllara güzelliğiyle damga vuran Harika Avcı, fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattı. Avcı'yı görenler, 'eski halinden eser yok' yorumlarında bulundu. İşte yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan 61 yaşındaki Harika Avcı'nın son hali...
Harika Avcı son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Bıçak altına yatan Harika'nın eski halinden eser yok...
Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olan Harika Avcı yılar sonra ortaya çıktı. Türk sineması ve sahnelerin en güzel isimlerinden Harika Avcı bıçak altına yattı.
80'li yıllara güzelliğiyle damga vuran Harika Avcı, bir hayli kilo aldığı için bıçak altına yattı. O görüntüler ilk kez paylaşıldı. Avcı'nın sahnelere de geri döneceği gelen bilgiler arsında...
ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR AMA...
Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı'nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.