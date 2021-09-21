Harika Avcı son haliyle yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı! Bıçak altına yatan Harika'nın eski halinden eser yok...

ZORLUKLAR YAŞADIĞIM DOĞRUDUR AMA...

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı'nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.