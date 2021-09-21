Aybüke Pusat mayosuyla arz-ı endam etti sosyal medya yıkıldı! Son tatil fotoğrafları geliyor: 'Yaz bitti derken başıma gelenler'
Aybüke Pusat mayosuyla arz-ı endam etti sosyal medya yıkıldı! Başta Aybüke olmak üzere ünlülerden son tatil fotoğrafları geliyor... Pandemi ile evlere kapanan ünlüler, kontrollü normalleşme ile kendilerini tatil beldelerine attı. Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlarda bulunan ünlüler arasında yer alan Aybüke Pusat ise son dönemin özellikle tatil pozlarıyla dikkat çeken isimleri arasında. "Yaz bitti derken başıma gelenler…" notuyla mayolu pozlarını paylaşan 26 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat'ı görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte sıcak havaların son günlerince sizler için derlediğimiz ünlülerin tatil pozları...
21.09.2021 13:04
- Son Güncelleme: 21.09.2021 13:10
ÜNLÜLERDEN SON TATİL FOTOĞRAFLARI GELİYOR
Aybüke Pusat mayosuyla arz-ı endam etti sosyal medya yıkıldı!
Bir dönem ekranlara gelen 'Medcezir' isimli diziyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
BEĞENİ YAĞDI
Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda bir dergi çekimi için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmıştı.