Murat Dalkılıç Hande Erçel'i sildi! Aşk bombası patladı: 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor'
Murat Dalkılıç Hande Erçel'i sildi! Flaş aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü: 'Melis Sezen araya girdi, tüm yakınlarını çıkartıyor' Geçtiğimiz gece eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bırakan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Melis Sezen'in sevgili olduğu yönündeki iddiaların ardından gözler ikiliye çevrildi. İddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Hem Kerem Bürsin ile açtığı canlı yayınlardan kaçmak hem de sevgilisi olduğu iddia edilen Melis Sezen'in ricası üzerine böyle bir hamlede bulunduğu öne sürülen Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'den yanıt geldi.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile son günlerin çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alan oyuncu Melis Sezen ile Hande Erçel'in eski sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Dalkılıç'ın Erçel'i sosyal medya hesabından silmesinin üzerine ortaya atılan iddialar şöyle...
GECE GECE SİLDİ GEÇTİ
Dedikodulara göre ünlü popçunun Erçel'i tarihe gömmesinde yeni aşkı etkili oldu. 37 yaşındaki popçunun, bir süredir 23 yaşındaki oyuncu Melis Sezen'le görüştüğü iddia edildi. Dedikoduya göre Dalkılıç, Sezen'in isteğiyle eski aşkını sildi.
Bir diğer iddia ise şöyleydi: Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in sürekli Kerem Bürsin'le yaptığı canlı yayınları izlemekten bıktı ve kıskanıp eski aşkını takibi bıraktı. Hande Erçel ise her ne kadar Murat Dalkılıç'ı takibi sürdürse de eski aşkının tüm yakın çevresini bir bir takipten çıkarıyor.
MELİS SEZEN'DEN AŞK İDDİASINA YANIT!
Melis Sezen, söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" ifadelerini kullandı.