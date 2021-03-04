Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: "Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!"
Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı. Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı sebebiyle kaybeden Ebru Şallı hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zor günleri nasıl atlattığını anlatan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile evlenme süreçlerini ve bu kararın nedenini açıkladı. Pars'ın hastalığı döneminde ayrılmak istediğini belirten Şallı, 'Henüz yolun başındayken gitmek istiyorsan git. Benim geleceğim belirsiz' diye bir konuşma yaptım. Ama o gitmedi.' dedi.
04.03.2021 15:04
- Son Güncelleme: 04.03.2021 15:07