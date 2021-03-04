Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: "Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!"

İşte Ebru Şallı'nın açıklamaları;

"Oğlum hastalandığında hep 'iyileşecek, neden geride böyle haberler' kalsın diye düşünüyordum. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak bana yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum davranırdım."