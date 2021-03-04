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Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: "Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!"

Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı. Geçtiğimiz yıl oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı sebebiyle kaybeden Ebru Şallı hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zor günleri nasıl atlattığını anlatan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile evlenme süreçlerini ve bu kararın nedenini açıkladı. Pars'ın hastalığı döneminde ayrılmak istediğini belirten Şallı, 'Henüz yolun başındayken gitmek istiyorsan git. Benim geleceğim belirsiz' diye bir konuşma yaptım. Ama o gitmedi.' dedi.

04.03.2021 15:04 - Son Güncelleme: 04.03.2021 15:07
Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!

Ebru Şallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Harper's Bazaar dergisine kapak oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlu Pars'ın hastalığını ve Uğur Akkuş'la evlilik sürecini anlattı.

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Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!

İşte Ebru Şallı'nın açıklamaları;

"Oğlum hastalandığında hep 'iyileşecek, neden geride böyle haberler' kalsın diye düşünüyordum. Bir çocuğun hastalığını magazin malzemesi yapmak bana yanlış geliyordu. İyileşeceğine son ana kadar inandım ama aksi olacağını bilseydim de yine ketum davranırdım."

Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!

"Hayat düz bir çizgi değil, hep zik zak. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok öğrenmek, iyi beslenmek, iyi bir eş bulmak, belki çocuk yapmak... Bilhassa kadınlardan çok şey bekleniyor."

Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!

"UĞUR'UN EVLİLİĞİ KAĞIT ÜZERİNDEYDİ"

"Eşim Uğur (Akkuş) beni Riyad'da çalıştığı yıllarda, pilates dersinde kasetlerimden biri kullanılınca tanımış. Merak etmiş, bir sürü iş yaptığımı görünce, bir yatırımcı gözüyle bunları bir marka çatısı altında toplamayı düşünüp menajerlerime ulaşmış."

Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetmenin ardından yaşadığı zor süreci anlattı: Uğur'a 'git' dedim, gitmedi!
"Ben yalnızdım o sırada, Uğur'un da evliliği sadece kağıt üzerindeydi. Birbirimize ilk görüşte çarpıldık. Hafta sonları sürekli çocuklarıyla ilgilenen, işinde gücünde, çalışkan, zeki, düzgün bir adam olduğunu gördüm."
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