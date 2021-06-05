Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu
Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Futboldaki yeteneklerini sergiledi… Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabında yayınladığı videoyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Futbola olan ilgisiyle bilinen ünlü şarkıcı, top sektirdiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Uluğ'un "Antrenmandayım" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Şarkıcının top kontrolü dikkat çekerken "Koy Fenerbahçe'ye oynasın", "Bravo, kaç kere izledim bilmiyorum" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…
05.06.2021 01:39
- Son Güncelleme: 05.06.2021 01:43
Uluğ, "Antrenmandayım" notunu düştüğü paylaşımında futboldaki yeteneklerini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı için "Koy Fenerbahçe'ye oynasın", "Bravo, kaç kere izledim bilmiyorum" yorumları yapıldı.