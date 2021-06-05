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Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Futboldaki yeteneklerini sergiledi… Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabında yayınladığı videoyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Futbola olan ilgisiyle bilinen ünlü şarkıcı, top sektirdiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Uluğ'un "Antrenmandayım" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Şarkıcının top kontrolü dikkat çekerken "Koy Fenerbahçe'ye oynasın", "Bravo, kaç kere izledim bilmiyorum" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…

05.06.2021 01:39 - Son Güncelleme: 05.06.2021 01:43
Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Derya Uluğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Futbola olan ilgisiyle bilinen ünlü şarkıcı, top sektirdiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

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Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

Uluğ, "Antrenmandayım" notunu düştüğü paylaşımında futboldaki yeteneklerini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı için "Koy Fenerbahçe'ye oynasın", "Bravo, kaç kere izledim bilmiyorum" yorumları yapıldı.

Derya Uluğ kot pantolonla top sektirdi | TIKLA İZLE

Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

Derya Uluğ'un paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımıyla kendine hayran bırakan Derya Uluğ, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

NE OLMUŞTU?
Derya Uluğ, verdiği bir röportajda "Siz dokuz yaşındayken babanız çalışmak için yurt dışına gitmiş. Bundan nasıl etkilendiniz?" sorusunu "Yaşarken bunun o kadar bilincinde değildim, babamdan uzak büyümenin bende nasıl etkiler yarattığını çok sonradan fark ettim" şeklinde yanıtlamıştı.

Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı, "Neydi onlar? Benzer durumda sırf bu yüzden 'erkekleştiğini' söyleyen çok insan var…" sorusuna ise şöyle karşılık vermişti: "Bende de oldu. Ekstra bir koruma kalkanı geliştiriyorsunuz.