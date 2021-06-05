Derya Uluğ sosyal medyada şov yaptı! Top sektirdiği anları paylaştı kendine hayran bıraktı herkes onu konuştu

NE OLMUŞTU?

Derya Uluğ, verdiği bir röportajda "Siz dokuz yaşındayken babanız çalışmak için yurt dışına gitmiş. Bundan nasıl etkilendiniz?" sorusunu "Yaşarken bunun o kadar bilincinde değildim, babamdan uzak büyümenin bende nasıl etkiler yarattığını çok sonradan fark ettim" şeklinde yanıtlamıştı.