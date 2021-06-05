Aslı Zen paylaştı İzel’i görenler şaştı kaldı! Photoshopun ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü “İzel’den iz yok”
Aslı Zen paylaştı İzel'i görenler şaştı kaldı! Photoshopun ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü… Bodrum'da denize girerken görüntülenmesinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı İzel şimdi ise Aslı Zen'in paylaşımıyla çok konuşuldu. Mayolu fotoğraflarıyla gündem olan İzel'in söz konusu paylaşımda yüzüne uygulanan photoshop sosyal medyada alay konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "İzel'den iz yok", "İzel nerede? Göremedim" yorumlarında bulunarak paylaşımı ti'ye aldı. İşte Aslı Zen'in İzel ile yaptığı o paylaşım…
05.06.2021 02:14
- Son Güncelleme: 05.06.2021 02:14
Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan İzel, kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülendi. Pandemiden önce verdiği 15 kilonun yarısını tekrar aldığı görülen şarkıcının mayolu halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
İzel, mayolu görüntülerin ardından Aslı Zen'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Zen, ünlü şarkıcı ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ancak söz konusu paylaşımda photoshopun ayarını kaçınca olanlar oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İzel ile Aslı Zen'in fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü şarkıcı için "İzel'den iz yok", "İzel nerede? Göremedim", "Of aman filtreleri sil de gel kurbanın olam…"yorumlarında bulundu.
İşte Aslı Zen ile İzel'in sosyal medyaya damga vuran o fotoğrafı…