Aslı Zen paylaştı İzel’i görenler şaştı kaldı! Photoshopun ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü “İzel’den iz yok”

Aslı Zen paylaştı İzel'i görenler şaştı kaldı! Photoshopun ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü… Bodrum'da denize girerken görüntülenmesinin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen şarkıcı İzel şimdi ise Aslı Zen'in paylaşımıyla çok konuşuldu. Mayolu fotoğraflarıyla gündem olan İzel'in söz konusu paylaşımda yüzüne uygulanan photoshop sosyal medyada alay konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "İzel'den iz yok", "İzel nerede? Göremedim" yorumlarında bulunarak paylaşımı ti'ye aldı. İşte Aslı Zen'in İzel ile yaptığı o paylaşım…

05.06.2021 02:14 - Son Güncelleme: 05.06.2021 02:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





