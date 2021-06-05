Ali Atay’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Hazal Kaya ile evli olan oyuncu meğer…

Ali Atay'ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Başrollerini Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisinde Selim Kara karakterine can veren ünlü oyuncu Ali Atay, son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Meslektaşı Hazal Kaya ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Ali Atay'ın eski eşini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ali Atay'ın eski eşi…

05.06.2021 01:08 - Son Güncelleme: 05.06.2021 01:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





