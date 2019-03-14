Demet Akbağ ve ailesi Zafer Çika'nın ölümünden sonra bakın hangi istekte bulundu!

Bugün de gazetelerde Zafer Çika'nın ailesi tarafından ölüm ilanı yayınlandı. İlanda şunlar yazıyor: Demet Akbağ'ın büyük aşkı ve sevgili eşi, Ali Çika'nın biricik babası, canı, Nezahat ve Niyazi Çika'nın sevgili oğlu, Rahmetli Cihan Çika, Regent ve Firdevs Çika'nın ağabeyi Doruk ve Dora'nın amcası Sedef, Ülker, Mert, Kemal ve Sevgi'nin eniştesi, Rahmetli Benan Yavuzkol'un kıymetli damadı Zafer Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi, 14 Mart 2019 Perşembe günü (bugün) İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Çeşme Mezarlığı'na defnedilecektir.