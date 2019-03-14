Demet Akbağ ve ailesi Zafer Çika'nın ölümünden sonra bakın hangi istekte bulundu!
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, önceki akşam geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Zafer Çika'nın ailesinin yayınlattığı ölüm ilanında bir detay dikkat çekti. Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanırken, Demet Akbağ'ı bu acı gününde dostları yalnız bırakmadı. Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Yonca Evcimik gibi birçok isim cenazeye katıldı.
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 58 yaşında elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi.
İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ HABERİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bugün de gazetelerde Zafer Çika'nın ailesi tarafından ölüm ilanı yayınlandı. İlanda şunlar yazıyor: Demet Akbağ'ın büyük aşkı ve sevgili eşi, Ali Çika'nın biricik babası, canı, Nezahat ve Niyazi Çika'nın sevgili oğlu, Rahmetli Cihan Çika, Regent ve Firdevs Çika'nın ağabeyi Doruk ve Dora'nın amcası Sedef, Ülker, Mert, Kemal ve Sevgi'nin eniştesi, Rahmetli Benan Yavuzkol'un kıymetli damadı Zafer Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi, 14 Mart 2019 Perşembe günü (bugün) İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Çeşme Mezarlığı'na defnedilecektir.