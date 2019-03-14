Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları şaşırtıyor

Arka Sokaklar dizisinde 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan dizide tam 5 çocuk babası. Dizide çocuklarını canlandıran oyuncular artık Özgür Ozan'ın gerçek çocukları gibi ama bu işin birde gerçek yanı var. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın gerçek çocuklarını görünce çok şaşıracaksınız.