Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları şaşırtıyor
13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın dizide hepsi birbirinden afacan 5 çocuğu var malumunuz. Ama gelin görün ki gerçek hayatta durum hiçte öyle değil. Gerçek hayatında 2 çocuğu bulunan Özgür Ozan'ın çocukları dizidekiler kadar afacan mıdır bilinmez ama görenleri hayli şaşırtıyorlar. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızları olmak üzere ünlülerin çocukları.
14.03.2019 17:45
- Son Güncelleme: 14.03.2019 17:49
Arka Sokaklar dizisinde 13 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan dizide tam 5 çocuk babası. Dizide çocuklarını canlandıran oyuncular artık Özgür Ozan'ın gerçek çocukları gibi ama bu işin birde gerçek yanı var. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın gerçek çocuklarını görünce çok şaşıracaksınız.
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