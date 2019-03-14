Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın sosyal medya paylaşımı herkesi şaşkına uğrattı!

Sibel Can'ın 11 yıl boyunca evli kaldığı eşi Hakan Ural, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın müşterek çocukları Melisa ile Engin Can, son dönemlerin en popüler ünlü çocukları olarak isimlerinden sıkça söz ettiriyorlar. Magazin dedikodularına yaptığı yorumlarla gündeme gelen Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı olay oldu. İşte Hakan Ural'ın kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımı...

14.03.2019 14:06 - Son Güncelleme: 14.03.2019 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





