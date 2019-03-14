Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın sosyal medya paylaşımı herkesi şaşkına uğrattı!
Sibel Can'ın 11 yıl boyunca evli kaldığı eşi Hakan Ural, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın müşterek çocukları Melisa ile Engin Can, son dönemlerin en popüler ünlü çocukları olarak isimlerinden sıkça söz ettiriyorlar. Magazin dedikodularına yaptığı yorumlarla gündeme gelen Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı olay oldu. İşte Hakan Ural'ın kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımı...
Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'ın Instagram paylaşımı takipçilerini şaşkına uğrattı. Hem oyuncu hem de sunucu olan Hakan Ural, Instagram hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğraf paylaştı. Ural'ın bu paylaşımı sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Sibel can'ın eski eşi Hakan Ural'ın o paylaşımı...
SİBEL CAN'IN ESKİ EŞİ YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Sibel Can'ın eski eşi, Melisa ve Engin Can'ın 51 yaşındaki babası Ural, 'Rahmetli Samim Değer çekmişti' notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçilerini şaşkına uğrattı.
Ural'ın yıllar önceki hali ve şimdiki hali arasında çok az fark olduğunu gören sevenleri, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.