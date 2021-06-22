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Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı... Şu sıralar Çeşme'de tatilde olan şarkıcı magazin gündeminden düşmüyor. Estetikler tartışmalar derken Demet Akalın'dan da yılın mayolu pozu geldi. Sıcak havalarla birlikte tatile çıkan ünlüler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Akalın da Instagram hesabından mayolu pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. 'Çeşme güzel Çeşme' notunu paylaşan Demet Akalın'ın mayolu pozuna yorum yağdı. 1 çocuk annesi Akalın, geçen yaz Özlem Yıldız ile çıktığı tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bikinili halini görenler, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

22.06.2021 17:57 - Son Güncelleme: 22.06.2021 18:09
Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınan şarkıcı Demet Akalın mayolu pozuyla gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Çeşme tatilinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Demet Akalın bu kez mayolu hali ile gündeme geldi.

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Geçen yaz kızı Hira ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın, bikinili haliyle şoke etmişti.

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Bir beach'te Özlem Yıldız oğlu Demir'le denizde oynarken, Demet Akalın da kızı Hira ile yüzerken görüntülenmişti.

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

'HAMİLE Mİ GÖBEK Mİ?'

Akalın ve Yıldız'ın deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndüğü sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.