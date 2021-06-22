Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı...

Demet Akalın'ın mayolu görüntüsü 'Çeşme bahane mayolu poz şahane' dedirtti! Geçen yaz bikinili haliyle fena ti'ye alınmıştı... Şu sıralar Çeşme'de tatilde olan şarkıcı magazin gündeminden düşmüyor. Estetikler tartışmalar derken Demet Akalın'dan da yılın mayolu pozu geldi. Sıcak havalarla birlikte tatile çıkan ünlüler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Akalın da Instagram hesabından mayolu pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. 'Çeşme güzel Çeşme' notunu paylaşan Demet Akalın'ın mayolu pozuna yorum yağdı. 1 çocuk annesi Akalın, geçen yaz Özlem Yıldız ile çıktığı tatil görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Bikinili halini görenler, 'Hamile mi yoksa göbek mi?' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

22.06.2021 17:57 - Son Güncelleme: 22.06.2021 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





