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Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sauna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, yine güzelliği ile baş döndürdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Siyah ip askılı elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı…

22.06.2021 17:56 - Son Güncelleme: 22.06.2021 17:56
Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, siyah ip askılı elbisesi ile saunada verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Fahriye Evcen, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Güzelliğiyle baş döndüren oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Takipçileri, siyah ip askılı elbisesi ile göz kamaştıran Fahriye Evcen'e övgü yağdırdı. Burak Özçivit de güzel eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak ateş emojisiyle yorum yaptı.

Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

İşte Fahriye Evcen'in çok konuşulan sauna pozu…