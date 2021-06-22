Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen sauna pozunu paylaştı sosyal medya alev aldı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sauna pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, yine güzelliği ile baş döndürdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Siyah ip askılı elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı…

22.06.2021 17:56 - Son Güncelleme: 22.06.2021 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





