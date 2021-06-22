Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral cephesinde flaş gelişme! Ayrılık sonrası ilk hamlesi bakın ne oldu
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral cephesinde flaş gelişme! Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrılık kararı aldı. Ayrılığı sosyal medyadan duyuran Şevval Şahin'in ardından bir açıklama da Yiğit Marcus Aral'dan geldi. Sosyal medya hesabın üzerinden açıklama yapan Yiğit Marcus Aral'ın ayrılık sonrası yaptığı ilk hamle ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar…
22.06.2021 17:37
- Son Güncelleme: 22.06.2021 17:37
YİĞİT MARCUS ARAL DA AÇIKLAMA YAPTI
Şevval Şahin'in ardından yatırım uzmanı Yiğit Marcus Aral da kendi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama bulundu ve şunları söyledi: "Sevgili Şevval Şahin ile bir buçuk sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik.
Öte yandan Yiğit Marcus Aral'ın Şevval Şahin ile birlikte olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan silmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum"
Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum"
Pandemi döneminde kuralları ihlal ederek katıldıkları partilerle uzun süre gündem olan Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.