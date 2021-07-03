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Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Deliha'nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Başrolünü üstlendiği Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme gelen ünlü oyuncu Gupse Özay'ın özel hayatı merak konusu oldu. Filmde Cemil karakterini canlandıran Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Gupse Özay kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan büyük olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay'ın yaşı…

03.07.2021 20:46 - Son Güncelleme: 03.07.2021 20:46
Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Başrolünü üstlendiği Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme gelen ünlü oyuncu Gupse Özay'ın özel hayatı merak konusu oldu.

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Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Deliha filminde birlikte rol aldığı Barış Arduç ile 2020 yılının Temmuz ayında nikah masasına oturan oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

İnternet kullanıcıları, "Gupse Özay kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan büyük olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Bergüzar Korel - 27 Ağustos 1982

Halit Ergenç - 30 Nisan 1970

Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Aras Bulut İynemli - 25 Ağustos 1990