Deliha’nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı eşi Barış Arduç ile arasındaki fark olay oldu

Deliha'nın yıldızı Gupse Özay yaşıyla şaşırttı! Başrolünü üstlendiği Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme gelen ünlü oyuncu Gupse Özay'ın özel hayatı merak konusu oldu. Filmde Cemil karakterini canlandıran Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Gupse Özay kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan büyük olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Gupse Özay'ın yaşı…

03.07.2021 20:46 - Son Güncelleme: 03.07.2021 20:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





