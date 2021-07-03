Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor’un son halini gören şaştı kaldı! Paylaşımına yorum yağdı “20’li yaşlara geri dönmüş”
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un son halini gören şaştı kaldı! Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in üstlendiği Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri, "20'li yaşlara geri dönmüş" yorumunda bulundu. İşte Zerrin Tekindor'un şaşkına çeviren son hali…
03.07.2021 22:25
- Son Güncelleme: 03.07.2021 22:25
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in üstlendiği Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Aşk-ı Memnu dizisinde koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, Instagram sayfasında son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, ünlü ismin değişimine dikkat çekerek "20'li yaşlara geri dönmüş", "Yıllar geçtikçe gençleşiyor" yorumlarında bulundu.
Tekindor'un bir takipçisi ise ünlü oyuncunun tarzına dikkat çekerek "Tam Matmazel olmuşsunuz Zerrin hanım, tek kelimeyle yine kalite akıyor her halinizden" yorumunu yaptı.
Tekindor, son haliyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.