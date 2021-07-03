Gizem Karaca’nın ‘sıcak’ paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Ünlü oyuncu acımadı tek tek ifşa etti

İSYAN ETTİ

Bir takipçisinin "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" şeklindeki yorumuna sinirlenen Karaca, başka takipçilerinden gelen mesajları da paylaşarak, "Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum?" diyerek sitemde bulundu.