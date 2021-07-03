Gizem Karaca’nın ‘sıcak’ paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Ünlü oyuncu acımadı tek tek ifşa etti
Gizem Karaca'nın 'sıcak' paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı bir fotoğrafa "Sıcak" notunu düştü. Havanın sıcaklığından yakınan ünlü oyuncu, paylaşımının ardından gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Mesajları tek tek ifşa eden oyuncu, daha sonra yayınladığı videoyla adeta isyan etti. İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı…
03.07.2021 20:20
- Son Güncelleme: 03.07.2021 21:47
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın sosyal medya hesabından "sıcak" notuyla yaptığı paylaşım, takipçileriyle polemik yaşamasına neden oldu.
Havanın sıcaklığından yakınan ünlü oyuncu, paylaşımının ardından gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı. Karaca, "sıcak" notuyla yaptığı paylaşım yüzünden takipçileriyle gergin anlar yaşadı.
PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Karaca, aracında verdiği bir pozu Instagram hesabının hikaye bölümünde "Sıcak.com" notuyla paylaştı. Karaca'nın paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.
Karaca, "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" yazan takipçisine "Neden herkesin söyleyecek bir şeyi var?" diyerek sitem etti.
İSYAN ETTİ
Bir takipçisinin "Orası mı sıcak? Sen bir de Adana'yı gör" şeklindeki yorumuna sinirlenen Karaca, başka takipçilerinden gelen mesajları da paylaşarak, "Neden herkesin söyleyeceği bir şey var? Ben size diyor muyum?" diyerek sitemde bulundu.