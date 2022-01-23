Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler! "Aman 'escort' Aygün duymasın"
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı, ikili kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından sosyal medyada "Aman 'escort' Aygün duymasın" yorumları yapıldı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde oyuncu Dilara Aksüyek ile görüntülenen ve ısrarla 'arkadaşız' diyen Hakan Sabancı, Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ile aşk yaşıyor. Sağ gösterip sol vuran Sabancı, önceki akşam gittiği mekanda Derin ile çevresindekilere aldırış etmeden samimi görüntüler verdi. İşte şoke eden haberin detayları...
23.01.2022 12:28
- Son Güncelleme: 23.01.2022 12:53
"AMAN 'ESCORT' AYGÜN DUYMASIN"
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Hakan Sabancı fena yakalandı! İkili kimseye aldırış etmeden dakikalarca öpüştüler!
Oyuncu Dilara Aksüyek ile iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarının doğum gününe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, haklarında ortaya atılan 'aşk' iddialarına, Sabancı, "Arkadaşız, aramızda aşk yok" demişti.
Son günlerde adı oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan Hakan Sabancı ters köşe yaptı. Hakan Sabancı'nın adı şimdi de Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'yla anılıyor.
Derin Talu ile yakalanan Hakan Sabancı'nın haberinin gündeme düşmesiyle sosyal medyada, "Aman 'escort' Aygün duymasın" yorumları yapıldı.