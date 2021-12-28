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Haberler Magazin Aygün Aydın 'sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyordu...

Aygün Aydın 'sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyordu...

"Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyerek ortalıkta dolaşıyordu... Aygün Aydın 'sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla bir kez daha tepki çekti. Bir süre önce cemiyetin ünlü ismi Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan Aygün Aydın olaylı bir ayrılık süreci yaşamış ve ayrılığın ardından sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz haftalarda maddi durumunun çok kötü olduğunu ve avukat tutmak için eskortluk yapacağını ifade eden Aydın'a sosyal medyada, "malumun ilamı" yorumları yapılmıştı. Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla ağızları açık bıraktı.

28.12.2021 17:18 - Son Güncelleme: 28.12.2021 17:18
Aygün Aydın ’sana neden escort diyorlar?’ sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! Hakan Sabancı’dan hamileyim diyordu...

Aygün Aydın 'sana neden escort diyorlar?' sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla bir kez daha tepki çekti! "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diye ortalıkta geziyordu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aygün Aydın ’sana neden escort diyorlar?’ sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! Hakan Sabancı’dan hamileyim diyordu...

Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını iddia edip Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın maddi olarak zor günler yaşadığını açıklamış ve "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" demişti.

Aygün Aydın ’sana neden escort diyorlar?’ sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! Hakan Sabancı’dan hamileyim diyordu...

Aygün Aydın bu açıklamadan sonra tepki çekmişti. Takipçilerinden sorular alan ve bu soruları yanıtlayan Aygün Aydın yine açıklamasıyla olay oldu. Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.

Aygün Aydın ’sana neden escort diyorlar?’ sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! Hakan Sabancı’dan hamileyim diyordu...

AHLAKSIZLIK HAD SAFHADA!

Aydın soruya "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" yanıtıyla şoke etti.

Aygün Aydın ’sana neden escort diyorlar?’ sorusuna verdiği ahlaksız yanıtla tepki çekti! Hakan Sabancı’dan hamileyim diyordu...

Aygün Aydın'ın ağzını bozması tepki de çekti.

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