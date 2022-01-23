Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş üstelik çiftin bir kız bir de erkek çocukları var

Üstelik bu kişinin kadın olduğunu da Engin'in üzerine eğilirken saçlarını görmüş olduğu ve şampuanının kokusunu bile duyduğu da ortaya çıktı. Bu noktadan itibaren de kafaları karıştıran pek çok ipucunun, farklı karakterleri iliştirildiği anlaşıldı! Senarist Sema Ergenekon, yine pek çok ihtimali ince ipuçları ile senaryoya yerleştirmişti! Dikkatli izleyiciler bu ipuçlarını takip ederek Neva, Laçin, Seda'dan birinin cinayeti işlemiş olabileceğini düşünüyor.