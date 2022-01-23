Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş üstelik çiftin bir kız bir de erkek çocukları var
Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş, üstelik çiftin bir kız bir de erkek çocukları var... Yargı dizisinde 'kötü adam' Engin' karakterinin ölümünden sonra ortada büyük bir soru işareti kaldı, 'katil kim?' Tüm gözler dizide Laçin karakterine çevrildi. Başarılı isim, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi de çok ünlü bir isim. Üstelik çiftin Ozan ve Bade adında iki evladı var...
Yargı'nın Laçin'i Nilgün Türksever'in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da çok ünlü bir oyuncuymuş, üstelik çiftin bir kız bir de erkek çocukları var... Yargı dizisinin 'kötü adamı' Engin'in ölümünden sonra ortada büyük bir soru işareti kaldı: Katil kim?
Engin'i Ceylin'in vurmuş olma ihtimalini zaten izleyici de en az Ilgaz kadar mümkün görmüyordu! Diziyi yakından takip edenler, küçük işaretlerden bu işte bir iş olduğunu da kavramıştı! Ancak 16. bölümde Ceylin'in olay yerine gidip yeniden yaşadıklarını hatırlamaya başlaması ile birlikte katilin bir başkası olduğu da net bir şekilde ortaya konuldu.
Üstelik bu kişinin kadın olduğunu da Engin'in üzerine eğilirken saçlarını görmüş olduğu ve şampuanının kokusunu bile duyduğu da ortaya çıktı. Bu noktadan itibaren de kafaları karıştıran pek çok ipucunun, farklı karakterleri iliştirildiği anlaşıldı! Senarist Sema Ergenekon, yine pek çok ihtimali ince ipuçları ile senaryoya yerleştirmişti! Dikkatli izleyiciler bu ipuçlarını takip ederek Neva, Laçin, Seda'dan birinin cinayeti işlemiş olabileceğini düşünüyor.
Pek çok izleyici, 16. bölümün sonundaki sahneye takılı kaldı! Zira, Ceylin'in annesi Gül ile yüzleşen Laçin'in şoförünün aracı deniz kenarında durdurmasıyla kafalarda soru işareti bırakan bir ipucu daha ortaya çıktı. Arabadan inen Laçin, cebinden çakmak ve sigara ağızlığı çıkardı. Katilin ya da azmettiricinin olay yerine yakın evin önünde üstüste pek çok sigara içtiği biliniyordu. Bu sigaralarda DNA çıkmamıştı, muhtemelen ağızlık kullanan birine aitti ve bu ipucu da Laçin'i işaret ediyordu!