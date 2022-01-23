Sinan Akçıl'dan bomba itiraf! "O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim"
Sinan Akçıl'dan bomba evlilik itirafı! A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize'de yine birbirinden değerli isimler ağırlandı. Piyanist 2 adlı albümünü çıkaran Sinan Akçıl şarkılarını ilk kez seslendirmenin yanı sıra çok iddialı açıklamalarda bulundu. "Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum" diyen Akçıl, sanatçıların sevgilileriyle gezmelerinin iş ve özel hayatlarına olumsuz yansıdığının da altını çizdi. Hain darbe girişiminden bahseden Sinan Akçıl, yaşananların kendisinde travma yarattığına da değindi.
Piyanist 2 çıkar çıkmaz da buraya geldim. Daha 24 saati doldurmadan listelerde birinci sıraya yerleşti. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte söylediğim şarkının klibi Durum Çok Acil, Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Rakam için değil, beni bunlar motive ediyor. 2 yıl aradan sonra böyle bir geri dönüş olunca bir sonraki için büyük şevk duyuyorsun.
Mustafa Ceceli roketatar gibi, romantik, inanılmaz bir adam. 3 günde bir şarkı deniyor, hep üstüne koyuyor. 20 yıllık dostuz. Yaptığımız işlerin izlenmesi milyarı geçti. Merve Özbey'e ise kalbimin en yeni üyesi diyorum.
Bu iki isim haricinde albümde Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Berkay, İrem Derici, Ece Seçkin, Demet Akalın, Serkan Kaya, Ekin Uzunlar yer alıyor. Azerbaycan'dan çok değerli iki rapçi arkadaşım Miro ve Sarkhan da var.
"ŞARKILARIMDA NET OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ecem Gündoğdu, Veli Kuzu ile beraber muhteşem bir klip çekti. Türkiye rekorudur, 1.5 günde yetiştirdik. İkinci klibim Berkay'la yaptığımız Atma parçasına gelecek.
Şarkılarımda net olmaya çalışıyorum. Mesela 'Biri bana gelsin, o da sensin' dedim. Net ve anlaşılır. Ben yüzüne söyler gibi yazarım.
İz bırakan ilişkiler yazdırır. 3 günlük duygusal kısa bir macera yaşadıklarıma da 3-4 yıl hayatımda olanlara da şarkı yazmışlığım oldu.
Hayat boyu çok psikolog gördüm. En sonunda hepsi delirdi. 15-20li yaşlarımda benim için panik atak çok büyük dertti. Terapiye gidiyordum ama kendi kendimi terapi ettim.
Birinden ayrıldığımda sevinen tek kişi yapımcım Samsun Demir. Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi onlara adamış, sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Onlar mutlu olsun diye mutsuz yaşıyorum.
Elli bin kişilik konser vermişsin, eve dönüyorsun. Karşı tarafın 'Hoş geldin' demesinde bile bir düşüklük hissedersem, bir anda öfke doluyordum. Nedir bu sıradan yaklaşımın diye.