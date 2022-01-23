Sinan Akçıl'dan bomba itiraf! "O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay, ertesi günü birine evlenme teklifi ettim"

"ŞARKILARIMDA NET OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ecem Gündoğdu, Veli Kuzu ile beraber muhteşem bir klip çekti. Türkiye rekorudur, 1.5 günde yetiştirdik. İkinci klibim Berkay'la yaptığımız Atma parçasına gelecek.

Şarkılarımda net olmaya çalışıyorum. Mesela 'Biri bana gelsin, o da sensin' dedim. Net ve anlaşılır. Ben yüzüne söyler gibi yazarım.

İz bırakan ilişkiler yazdırır. 3 günlük duygusal kısa bir macera yaşadıklarıma da 3-4 yıl hayatımda olanlara da şarkı yazmışlığım oldu.

Hayat boyu çok psikolog gördüm. En sonunda hepsi delirdi. 15-20li yaşlarımda benim için panik atak çok büyük dertti. Terapiye gidiyordum ama kendi kendimi terapi ettim.