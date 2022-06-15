Cemal Hünal’ın biricik partneriydi! Issız Adam’ın yıldızı Melis Birkan eşi Aras Aydın’la nikahından yeni kareler paylaştı!
Cemal Hünal'ın biricik partneriydi! Camal Hünal ile başrolünü üstlendiği Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Melis Birkan, geçen ay meslektaşı Aras Aydın ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. . Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isimin katıldığı düğünden yeni kareler ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran fotoğraflar, adeta ortalığı salladı. İşte Melis Birkan ile Aras Aydın'ın nikahından yeni kareler...
Cemal Hünal ile başrollerini paylaştığı 'Issız Adam' filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan, geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile dünyaevine girmişti.
Sade bir törenle ile evlenen ikiliden Melis Birkan, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak destek olanlara teşekkür etti.
"ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"
Geçtiğimiz yıl, sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.