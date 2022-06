Cemal Hünal’ın biricik partneriydi! Issız Adam’ın yıldızı Melis Birkan eşi Aras Aydın’la nikahından yeni kareler paylaştı!

"ZOR OLAN HER ŞEY SENİNLE KOLAY OLDU"

Geçtiğimiz yıl, sevgilisinin doğum gününü romantik mesajla kutlayan Melis Birkan, "Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu. "Olmaz" dediğim, olmayacak sandığım her şey seninle olur oldu. Geçtiğimiz yıl zor bir yıldı, seninle geçtiği için benim için hep güzel oldu. Mucizelere hep inandığımız ve inandıklarımızın gerçek olduğu bir yıl ve yaşın olsun sevgilim. İyi ki doğdun Aras'ım..." ifadelerini kullanmıştı.