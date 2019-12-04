İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses açıkladı: Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez...
İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı İbrahim Tatlıses'in son çocuğu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, nişanlısı Levent Dörter'le babası İbrahim Tatlıses'in tanışmadığını söyledi. Şarkıcı, "İstemede görüşecekler. Levent'in ailesinden kimseyle tanışmadı. Kız evlat babası, eski kafalı, öyle şeyleri sevmez." dedi. İşte Dilan Çıtak'tan nişanlısı ve babası hakkında açıklamalar...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter'le tekrar barıştıklarını ve evlenmek istediklerini söyledi. Nişantaşı'ndaki görüntülenen şarkıcı, babası İbrahim Tatlıses'in henüz sevgilisi Dörter'le tanışmadığını açıkladı, "Babamın öyle bir tanışma durumu yok. Önce bir isteme olacak, orada tanışacaklar. Kız evlat babası, eski kafa biraz öyle şeyleri sevmez. Bizim babalarımız eski kafalı olabiliyor, 'Mutluysanız evlenin kurtulun laftan sözden' diyor."
"ROMA'YA GİDECEKTİK UÇAĞI KAÇIRDIK"
Sevgilisi Dörter'in kendisini sürpriz yapmak için Roma'ya uçak bileti aldığını açıklayan Dilan Çıtak Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü,"Bugün doğum günüm, Levent sağ olsun sürpriz yapmak için Roma'ya uçak bileti aldı ama biz uçağı kaçırdık benim yüzümden. Bileti yarına erteledik, biraz fark çıktı."