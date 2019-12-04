İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses açıkladı: Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez...

İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı İbrahim Tatlıses'in son çocuğu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, nişanlısı Levent Dörter'le babası İbrahim Tatlıses'in tanışmadığını söyledi. Şarkıcı, "İstemede görüşecekler. Levent'in ailesinden kimseyle tanışmadı. Kız evlat babası, eski kafalı, öyle şeyleri sevmez." dedi. İşte Dilan Çıtak'tan nişanlısı ve babası hakkında açıklamalar...

04.12.2019 11:01 - Son Güncelleme: 04.12.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





