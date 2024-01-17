SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Berrak Tüzünataç kalça dansı yaptı ama gözler bir detaya takıldı "Kalça nerede?" Tulumun detayları ise olay yarattı

Kimilerine göre çekici ve sempatik, kimilerine göre antipatik ve soğuk... Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tüm bu yorumların arasında yine yapacağını yapıyor, olay yaratmayı başarıyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi ünlü oyuncu. İlginç detayları olan tulumu ve kalça dansıyla kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline gelen Tüzünataç, bir yandan da dillere düştü. Bakın neden...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 11:23 Güncelleme 17 Ocak 2024, 11:23
Berrak Tüzünataç kalça dansı yaptı ama gözler bir detaya takıldı Kalça nerede? Tulumun detayları ise olay yarattı 1

Oyuncu Berrak Tüzünataç, siyah ışıltılı tulumuyla kalça dansı yaptı. İşte haberin ayrıntıları.

Berrak Tüzünataç kalça dansı yaptı ama gözler bir detaya takıldı Kalça nerede? Tulumun detayları ise olay yarattı 2

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz aylarda bir derginin kapağında yer almış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çocukluk hayali sorulan Berrak Tüzünataç, dansöz olmak istediğini söylemişti.

Berrak Tüzünataç kalça dansı yaptı ama gözler bir detaya takıldı Kalça nerede? Tulumun detayları ise olay yarattı 3

"Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum. Buyurun size tatlı, kısa bir fıkra."

SON DAKİKA