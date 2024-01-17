Berrak Tüzünataç kalça dansı yaptı ama gözler bir detaya takıldı "Kalça nerede?" Tulumun detayları ise olay yarattı

Kimilerine göre çekici ve sempatik, kimilerine göre antipatik ve soğuk... Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tüm bu yorumların arasında yine yapacağını yapıyor, olay yaratmayı başarıyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi ünlü oyuncu. İlginç detayları olan tulumu ve kalça dansıyla kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri haline gelen Tüzünataç, bir yandan da dillere düştü. Bakın neden...