Berkay - Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından çektiği video ile takipçilerine duyurdu. Şahin, "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor. Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullandı. Ve müjdeli haber 2 saat sonra geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin bugün 2. kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. 3 kilo 900 gram olarak dünyaya gelen Zeynep Mira ile Berkay bir kez daha babalık heyecanını yaşadı.