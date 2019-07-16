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Berkay - Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu. Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 2 saat sonra Berkay'dan müjdeli haber geldi. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Şahin, kızı Zeynep Mira Şahin'in fotoğrafını nazar boncuğu ile paylaştı. İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

16.07.2019 16:00 - Son Güncelleme: 16.07.2019 16:30
Berkay - Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından çektiği video ile takipçilerine duyurdu. Şahin, "Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor. Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor" ifadelerini kullandı. Ve müjdeli haber 2 saat sonra geldi. Berkay ve Özlem Ada Şahin bugün 2. kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. 3 kilo 900 gram olarak dünyaya gelen Zeynep Mira ile Berkay bir kez daha babalık heyecanını yaşadı.

Berkay - Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin'in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından çektiği video ile takipçilerine duyurdu.

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Berkay - Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi! İşte 2019 yılının ünlü bebekleri...

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