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İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde Nurgül karakterini canlandırmıştı Pelinsu Pir. 48 yaşındaki ünlü oyuncu dizideki rolü sonrası eşi ile birlikte tatile çıktı. Pelinsu Pir'in eşinin kim olduğunu görenler ise şaşırıp kaldı. Çünkü eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı. İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşinin hangi ünlü oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Pelinsu Pir olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

16.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 16.07.2019 16:57
İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Nurgül karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelinsu Pir'in eşinin de çok ünlü biri olduğunu biliyor muydunuz? Bakın Pelinsu Pir'in oyuncu eşi kimmiş.

İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı

ERCAN - NAZAN KESAL

İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı
İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı

HAYFA SAFİ TULUN

İstanbullu Gelin'in Nurgül'ü Pelinsu Pir'in eşi bakın kim! O da çok ünlü biri çıktı
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