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Şarkıcı Berkay Şahin ikinci kez baba oldu! Berkay-Özlem Şahin çiftinin ikinci bebekleri Zeynep Mira Şahin dünyaya geldi!

16.07.2019 16:03

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu. Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin’in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


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